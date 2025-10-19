Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoMorta sotto al trenoNuovi autoveloxFemminicidio a BolognaInchiesta alluvioneSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaIncendio devastante a Mercato Saraceno: vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare il rogo
19 ott 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Incendio devastante a Mercato Saraceno: vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare il rogo

Incendio devastante a Mercato Saraceno: vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare il rogo

L’allarme è scattato poco dopo le 4 in un condominio in costruzione: le fiamme, molto estese, non hanno risparmiato quasi nulla: gravi i danni strutturali e tali da rendere problematico il recupero dell’edificio

Vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare l'incendio a Mercato Saraceno (immagine d'archivio)

Vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare l'incendio a Mercato Saraceno (immagine d'archivio)

Per approfondire:

Mercato Saraceno (Cesena), 19 ottobre 2025 – Devastante incendio nella notte a Mercato Saraceno. Le fiamme hanno avvolto un condominio in costruzione e per i vigili del fuoco è stata una nottata di duro lavoro.

L’allarme è scattato su segnalazione di alcuni vicini e poco dopo le 4 sono intervenute squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì. Non senza fatica, date le dimensioni del rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Anche durante la mattina hanno continuato a lavorare per spegnere anche gli ultimi focolai e per le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza di quello che resta dell'edificio. L'immobile ha infatti subito, a causa delle fiamme, gravi danni strutturali, tali da rende problematico il suo recupero. Nessuna persona è rimasta ferita.

In corso anche i rilievi degli specialisti per risalire alle cause scatenanti il rogo. Sul posto pure i carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione di quanto accaduto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata