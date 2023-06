Incendio oggi a Cesena, a fuoco serre di un vivaio: alta colonna di fumo nera in cielo

Cesena, 21 giugno 2023 – Una alta e densa colonna di fumo nera si è alzata sul cielo di Cesena nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, avvistata da tante persone in varie parti della città. La causa è stato un incendio che ha avvolto alcune serre dismesse in un’area del vivaio Battistini, in via Calcinaro. A evitare che la situazione precipitasse è stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che stavano transitando in zona per recarsi a effettuare un altro intervento e che sono invece stati immediatamente dirottati sul luogo dell’incendio. Grazie a loro infatti le fiamme sono state velocemente contenute e non hanno raggiunto l’attigua struttura del centro sportivo di Martorano, che non ha dunque subìto danni.

Cesena, incendio in una serra abbandonata del vivaio Battistini in via Calcinaro

Le cause all’origine del rogo sono ancora da accertare con chiarezza da parte dei tecnici del vigili del fuoco, che hanno operato mentre le pattuglie del commissariato di polizia presidiavano l’area. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche quella di una sorta di autocombustione legata al gran caldo. In ogni caso fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, comprese le prime che sono corse per provare a controllare le fiamme: “È successo tutto in un attimo – raccontano i testimoni – giusto il tempo di vedere le fiamme che avevano interessato parte della copertura, che il fuoco ha cominciato a mangiare spazi. Abbiamo cercato di intervenire con un estintore, ma da soli non ce l’avremmo fatta. Così abbiamo subito chiamato il 115 e l’intervento dei vigili del fuoco è stato risolutivo”.