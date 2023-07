"Incentivi e nuovi orari più favorevoli ai dipendenti"

A San Mauro Pascoli l‘azienda Greymer, fondata nel 1980, leader nel settore calzaturiero con oltre 100 dipendenti, attraverso il rinnovo del contratto collettivo aziendale per il triennio 2023-2025, ha previsto dei premi economici favore dei propri lavoratori, pari a circa 1.300 euro di premio medio per dipendente.

Al timone dell’impresa sammaureseci sono anche le tre sorelle Alessandri, l’amministratrice delegata Perla, la responsabile della Comunicazione Antonia e la responsabile delle unità produttive del gruppo, Margherita.

Il rinnovo del contratto ha previsto, oltre alla premialità, una rimodulazione degli orari lavorativi per permettere una maggior armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, un contributo mensa per i lavoratori con l’impegno, da parte dell’azienda, di stipulare un’apposita convenzione con partner locali di ristorazione, facilitazioni per lavoratori studenti, la possibilità di cedere in via solidale parte delle proprie ferie residue.

Importante, in seno al’impresa Greymer, è inoltre l’istituzione di un fondo di welfare aziendale solidale in favore dei lavoratori in situazioni di crisi, che viene incontro alle loro esigenze e di quelle delle loro famiglie.