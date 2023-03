Inchiesta, continua il pressing Ma ancora non ci sono indagati

Si indaga ancora dopo trent’anni. Si indaga per omicidio. Tassello dopo tassello, la procura di Forlì va sempre più delineando quella che assume i contorni di una macabra vicenda che viene dissepolta dal passato. Dopo gli accertamenti tecnici, gli interrogatori, le testimonianze, i sopralluoghi e le perquisizioni ecco che qualcosa si muove. A breve verrà depositato l’esame sui resti di Chiara Bolognesi, la ragazza scomparsa il 7 ottobre del 1992 e ritrovata morta nel fiume Savio con addosso solo un reggiseno. Il caso fu archiviato come suicidio. Ma i nuovi elementi fanno pensare che di suicidio non si sia trattato. Le spoglie di Chiara sono state riesumate dagli inquirenti al cimitero di Cesena e sul tavolo della procura emergono nuovi indizi. Un’indagine che corre, ma resta segreta.

Così come quella sul caso di Cristina Golinucci, scomparsa all’età di 21 anni il 1 settembre del 1992. La vicenda è di quelle che non si possono cancellare. Il caso allora fu archiviato come ‘allontamento volontario’. Ma in quelle due parole qualcosa stonava. Ancora manca un nome scritto sul registro degli indagati. Manca un presunto colpevole ai sensi di legge. Ma i sospetti della procura per la morte di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi, già da qualche tempo, si muovono attorno a un uomo legato al mondo della chiesa e al volontariato. Gli inquirenti sono convinti che dietro i due omicidi ci sia la mano dello stesso killer. Cristina e Chiara avevano una fede profonda. Frequentavano la parrocchia e l’associazione di volontariato dell’Avo. Così pure quell’uomo, sospettato di aver abusato sessualmente di altre due giovani ragazze. Molestie mai denunciate, commesse in quegli stessi anni. A dare nuova linfa alle indagini sarebbero proprio le nuove testimonianze. L’uomo è ben inserito nel mondo della Chiesa. Cristina lo conosceva ed era anche stata a casa sua per questioni di volontariato. Cristina Golinucci il primo settembre del 1992, dopo essere uscita di casa per andare al convento dei frati Cappuccini per incontrare Padre Lino, fece perdere le sue tracce per sempre. La sua macchina, una 500 azzurra, fu ritrovata nel parcheggio del convento il giorno stesso. Proprio in quel convento si è tornati a scavare dopo trent’anni.

Annamaria Senni