Inchiesta sui danni dell’alluvione. Consegnata la consulenza tecnica

Le indagini della Procura della Repubblica di Forlì sulle eventuali responsabilità relative ai danni causati dall’alluvione del 16 e 17 maggio 2023 possono finalmente iniziare a entrare nella fase operativa: nei giorni scorsi è stata consegnata la consulenza tecnica che era stata chiesta ai professori del Politecnico di Milano Gianfranco Becciu, esperto in costruzioni idrauliche, Claudio Giulio Mario di Prisco, geotecnico, e Daniele Bocchiola, idrologo. Il nodo centrale del loro compito era capire se i disastri causati dall’enorme massa di acqua che si è riversata sulla Romagna fossero assolutamente imprevedibili o se era possibile fare qualcosa per evitarli o almeno mitigarne la portata e le conseguenze.

Ricordiamo che a seguito dell’alluvione, oltre agli enormi danni materiali ai beni pubblici e privati, nella provincia di Forlì-Cesena persero la vita sei persone. A Forlì si furono tre decessi: Vittorio Tozzi, 75 anni, morto nella cantina della sua casa di via Firenze travolto dal fango mentre cercava di salvare i suoi conigli. Franco Prati, 64 anni, e la moglie Adriana Mazzoli, di 53, sommersi dal fiume Montone nella loro casa di via Padulli. Tre le vittime anche a Cesena: Marinella ‘Palma’ Maraldi, trascinata dall’acqua per chilometri fino alla spiaggia di Zadina, e il marito Sauro Manuzzi, 70 anni, rinvenuto vicino alla loro azienda agricola di erbe officinali a Ronta, e Riccardo Soldati, deceduto mentre si trovava nel giardino della sua casa a Casale di Calisese, tra Cesena e Montiano.

Nella prima parte delle indagini le procure di Forlì e Ravenna hanno proceduto di pari passo raccogliendo denunce, esposti e relazione delle forze dell’ordine, e commissionando la consulenza ai docenti del Politecnico, poi le metodologie si sono diversificate: Ravenna ha tenuto tutti gli eventi calamitosi in un solo fascicolo, Forlì invece ha aperto una decina di fascicoli per i diversi eventi oggetto di indagine. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e disastro colposo a carico di ignoti, quindi non ci sono indagati.

Il lavoro del procuratore capo Enrico Cieri e dei sostituti ai quali sono stati affidati i fascicoli ora è la verifica, sulla base della consulenza dei docenti del Politecnico, di quali episodi fossero assolutamente imprevedibili e quindi archiviare i relativi fascicoli, e in quali casi approfondire le indagini per verificare eventuali responsabilità. E’ probabile che al termine di questo lavoro di selezione vengano individuate le persone alle quali inviare gli avvisi di garanzia per consentire loro di prendere visione del materiale raccolto durante le indagini e approntare la difesa.