Incidente A14 a Cesena tra 5 auto e una moto: code chilometriche per ore

Cesena, 3 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena in direzione di Ancona, chiuso in precedenza per un incidente avvenuto al km 99.3 nel quale sono coinvolte cinque auto e una moto.

Dopo ore di caos e code tra Forlì e Cesena nord in direzione sud, il traffico è tornato alla normalità. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Il tratto dell’A14 tra Cesena Nord e Cesena era stato temporaneamente chiuso: lo schianto è avvenuto attorno alle ore 17.