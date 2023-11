Si schianta contro un’auto con la bici elettrica: grave donna 59enne

Cesena, 6 novembre 2023 – Erano da poco passate le 10.20 quando un grave incidente è accaduto, l’altra mattina, sul viadotto Mahatma Gandhi in via Violetti, strada a mare della statale Emilia in Comune di Cesena, fra una bicicletta elettrica e un’automobile. La peggio l’ha avuta naturalmente la donna in sella alla sua bicicletta, una 59enne residente in zona, che cadendo ha sbattuto la testa contro il cordolo del viadotto Gandhi.

I rilievi della polizia locale

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è arrivata in pochi minuti una ambulanza del 118 con il personale sanitario che dopo avere stabilizzato la donna, ha provveduto a trasportarla a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove le sue condizioni sono state giudicate gravi.

La donna è stata ricoverata in terapia intensiva. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano per effettuare tutti gli accertamenti, ricostruendo l’esatta dinamica che ha portato all’incidente, con le conseguenti responsabilità. Subito si sono levate nuovamente le proteste di alcuni abitanti della zona, come è già successo in passato, in quanto quello del viadotto intitolato al Mahatma Gandhi è considerato a ragione uno dei punti neri della viabilità cesenate a conferma del fatto che comunque in tutta la via Violetti sono tanti gli incidenti accaduti in questi ultimi anni.

e. p.