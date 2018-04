Cesena, 23 aprile 2018 - Grave incidente nel pomeriggio di ieri, attorno alle 18.20, nella via San Cristoforo in direzione San Cristoforo e Santa Maria Nuova, poco dopo il borgo Scuola Chiesa vecchia e il collegamento con la secante. Si tratta di una strada molto trafficata dove si convoglia anche il traffico in uscita dalla secante.

Un bambino di 8 anni che – stando a quello che è stato possibile ricostruire – stava attraversando la strada poco dopo il civico 2.330 dai bordi della carreggiata destra in direzione San Cristoforo verso la parte sinistra, è stato investito da una automobile Ibiza color grigio metallizzata, alla guida della quale era un uomo. Subito purtroppo si è capito che le condizioni del bambino erano preoccupanti. Oltre all’ambulanza, è intervenuto anche l’elisoccorso, ma il bambino, dopo essere stato intubato dai sanitari che hanno presto soccorso, è stato trasportato all’ospedale Bufalini a bordo della ambulanza stessa. Il conducente dell’auto era visibilmente provato ai bordi della strada.

Per i veicoli provenienti dalla secante e per quelli provenienti dalla via Emilia attraverso la parte superiore di via San Cristoforo è stato per circa un’ora interdetto l’accesso dei veicoli, con gli agenti della Polstrada a regolamentare il traffico. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.

Il ragazzino, stando a quanto raccolto dalle testimonianza di alcune signore residenti vicino al luogo in cui è successo l’incidente e che si sono precipitate sulla strada per capire quello che era successo, abiterebbe in una casa di via San Cristoforo vicina al sottopasso, poco prima dell’imbocco con la secante, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.

Si sono formati capannelli di persone usciti dalle case, per chiedere informazioni e commentare l’accaduto. Alcune donne hanno protestato per lo stato della strada. «Questo trattao di via San Cristoforo è molto pericoloso – hanno detto alcune mamme – e si sono già verificati vari incidenti. Noi residenti abbiamo chiesto al Comune che venga almeno installato l’autovelox, ma ancora nulla è stato fatto».