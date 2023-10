Si schianta in bici contro un’auto: morto 80enne a Cesena

Cesena, 10 ottobre 2023 – Tragedia sulla strada questa mattina poco prima delle 10.30 lungo la via Plauto, a poca distanza dallo stadio. Un ottantenne cesenate ha perso la vita mentre si trovava in bicicletta, in seguito all’urto con una Volkswagen Polo che pare percorresse la via Plauto in direzione dell’impianto sportivo.

Il ciclista si trovava in corrispondenza dell’intersezione con la via Lombardia, e forse era sul punto di attraversarla. L’esatta dinamica dei fatti è in ogni caso ancora in fase di accertamento da parte delle pattuglie della polizia locale di Cesena, che sono intervenute sul posto per occuparsi dei rilievi. In seguito allo scontro, l’uomo in bicicletta ha perso il controllo del suo mezzo, finendo a terra, mentre chi conduceva la vettura non avrebbe riportato particolari lesioni. La drammaticità di quanto accaduto è subito stata evidente e la richiesta dei soccorsi è stata immediata. I sanitari corsi sul posto però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’ottantenne. L’intersezione tra le vie Plauto e Lombardia è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a rimettere in sicurezza la carreggiata, rimuovere i veicoli coinvolti ed effettuare i rilevi che contribuiranno a fare maggiore chiarezza sulla dinamica che ha innescato l’incidente.