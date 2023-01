Incidente a Borello di Cesena: auto contro una casa: “Siamo stati miracolati”

Incidente a Borello: auto si schianta contro una casa (foto Ravaglia)

Cesena, 31 gennaio 2023 – Come un’esplosione. Intorno alle 16 una Nissan Qashqai si è schiantata contro un’abitazione di via Gallo nella frazione cesenate di Borello, distruggendo parte della muratura della casa e l'auto parcheggiata proprio a fianco della porta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante, ma lo scenario davanti al quale si sono trovati i soccorritori era davvero apocalittico, tra macerie e lamiere accartocciate.



E’ andata bene alla conducente del veicolo, una 57enne cesenate, ma anche a chi si trovava all'interno dell’abitazione e che ha visto lo spettro della tragedia palesarsi a un passo. Tanto più che in quella casa lo spirito era decisamente alto, visto che si stava festeggiando la nascita di un bimbo, venuto al mondo sabato e che aveva appena ricevuto la visita ‘domestica’ di tutti e quattro i nonni.



“Quando l’auto si è scontrata contro la nostra casa – ha raccontato la madre – eravamo proprio nella stanza dietro al muro colpito. Ci stavamo preparando per uscire e stavamo guadagnando la porta. Fosse accaduto un minuto dopo, o noi avessimo aperto l’uscio un minuto prima, non saremmo qui a raccontare”.



Lo shock è ovviamente stato fortissimo, solo in parte mitigato dal fatto che nessuno ha rimediato gravi ferite.

Uno dei primi a rendersi conto di quanto accaduto è stato il padre del bimbo appena nato, che era uscito di casa poco tempo prima e che, rientrando per raggiungere la famiglia, si è imbattuto nell’incidente.

“La scena era tremenda e ho temuto il peggio, che fortunatamente non è accaduto, ma a pensare che dentro casa c’erano i miei tre figli, mia moglie e i nonni, mi si è gelato il sangue. Quello che è stato distrutto si può ricostruire, ciò che conta è che nessuno abbia riportato gravi ferite”.



Sulla dinamica di quanto accaduto lavorano gli agenti della polizia locale di Cesena, intervenuti sul posto per occuparsi dei rilievi: le cause sono ancora da stabilire con esattezza, ma pare che la conducente dell’auto, che proveniva dalla strada che conduce a Formignano, abbia perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore. Gli esami del caso che verranno effettuati all’ospedale Bufalini potranno contribuire a far luce sulla vicenda.



Per mettere in sicurezza l’abitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver sgombrato l’ingresso dalle macerie, hanno provveduto a effettuare un intervento provvisorio in corrispondenza dell’ingresso, nel punto in cui la Nissan aveva centrato la casa, abbattendo parte della muratura. Per garantire una prima stabilità, in attesa dell’intervento di ripristino, sono stati collocati dei sostegni.