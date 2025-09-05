Incidente choc a Cesenatico: auto si ribalta sulla pista ciclabile travolgendo 10 auto in sosta, moto e turisti

Cesenatico, 5 settembre 2025 – Pauroso incidente stradale, questa mattina attorno alle 11 in via Saffi a Cesenatico.

Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa di un malore, che si è ribaltata sulla pista ciclabile, coinvolgendo nello scontro altre auto in sosta, una moto e i turisti su due ruote che a quell’ora stavano transitando sulla strada. Almeno dieci le vetture parcheggiate danneggiate e sull’asfalto sono finite diverse biciclette e i relativi conducenti.

L’allarme è scattato immediatamente e la scena che si sono trovati i molti cittadini accorsi sul luogo, è stata veramente impressionante.

In tanti infatti hanno temuto il peggio, ma fortunatamente, le conseguenze per le persone coinvolte, sono state meno gravi del previsto.

Il bilancio parla di 5 feriti: due in codice giallo e tre in codice al verde. Tutti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto, a pochi passi dal bar Aragosta, è intervenuta anche la polizia municipale.