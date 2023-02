Incidente a Cesenatico, scontro tra due auto sull’Adriatica: due feriti

Incidente lungo l'Adriatica il 7 febbraio 2023

Cesena, 7 febbraio 2023 – In un incidente questo pomeriggio alle 17 nella statale Adriatica SS16 sono rimaste ferite due persone. Una donna alla guida della sua auto stava andando in direzione Rimini quando, poco distante dall’uscita di Zadina, al chilometro 178, avrebbe invaso l’altra corsia andandosi a scontrare con un’auto proveniente in direzione opposta. Una terza macchina ha urtato contro le due vetture. Tre dunque i veicoli coinvolti nel sinistro.

La dinamica

E’ intervenuta immediatamente la polizia locale di Cesenatico, i vigili del fuoco di Forlì-Cesena e l’ambulanza del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto, mentre gli occupanti si trovavano già fuori dagli abitacoli al loro arrivo. Un uomo e una donna, conducenti dei veicoli che si sono scontrati per primi, sono rimasti feriti. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Cesenatico. Sul posto è rimasta la polizia locale per accertare la dinamica del sinistro. Al momento è ricoverata al pronto soccorso di Cesenatico una donna di 32 anni, trasportata con codice 1.