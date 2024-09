Incidente a Cesenatico: si schianta contro un palo e si ribalta con un Suv

Cesenatico, 28 settembre 2024 – Paura per una donna che questa mattina intorno alle 8.30 è stata coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida di un suv lungo la via Cantalupo nel Comune di Cesenatico.

Riguardo all’esatta dinamica dei fatti, gli accertamenti sono curati dalla polizia locale intervenuta sul posto per occuparsi dei rilievi, ma dai primi accertamenti parrebbe che la conducente abbia perso il controllo del veicolo, andando a colpire un palo dell’illuminazione pubblica e ribaltandosi poi in seguito all’urto. Fortunatamente la donna è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo, finito ruote all’aria, ma rimasto sulla carreggiata, venendo poi presa in cura dal personale sanitario intervenuto a prestare soccorso. Le sue condizioni non paiono preoccupanti.

I vigili del fuoco di Cesenatico si sono invece occupati di mettere in sicurezza la zona, recuperando poi i documenti e il resto del contenuto rimasto all’interno del veicolo.