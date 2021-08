Cesenatico, 19 agosto 2021 - Avrebbe compiuto oggi 28 anni, Davide Benito Montana. È morto invece martedì notte in un incidente stradale sulla statale Adriatica all’altezza della zona Ponente di Cesenatico, al chilometro 180 dell’importante arteria. Originario di Agrigento, ma da tempo residente a Ravenna con la famiglia, era appassionato di motori e aveva lavorato alla Cam Impianti, azienda del pertrolchimico, dove lavora anche il padre. Aveva smesso poi alcuni anni fa, dopo un incidente sul lavoro nel quale aveva perso la vita un suo collega e che, anche se non lo aveva direttamente coinvolto, lo aveva però profondamente colpito. Ultimamente il ragazzo lavorava nella vigilanza a Mirabilandia per conto di una ditta esterna.



Era circa l’una e mezza di notte, quando la Fiat Punto Abarth con al volante Montana, mentre procedeva da Rimini in direzione Ravenna, si è scontrata con la Mercedes Classe A che procedeva in senso opposto, guidata da un uomo di 51 anni residente a Cervia. Lo schianto è stato tremendo. Dietro alla Mercedes nella stessa direzione, cioè da Ravenna verso Rimini, transitavano un autocarro Mercedes Vito guidato da un 53enne di Cesenatico e una Fiat Panda con a bordo due turiste milanesi di 48 e 49 anni, che sono state coinvolte nel sinistro frontalmente e sulle fiancate. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e tre pattuglie del comando provinciale della Polizia stradale di Rimini, delle quali due da Rimini e una da Riccione, che hanno messo in sicurezza l’area, per consentire ai sanitari di prestare le prime cure ed evitare altri incidenti.



Purtroppo per Davide Montana non c’era nulla da fare, è morto sul colpo. Il 51 enne di Cervia al volante della Classe A ha invece riportato escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in sette giorni; anche il 53enne di Cesenatico che guidava il Vito ha subito lievi ferite giudicate guaribili in sette giorni, mentre le due turiste di Milano a bordo della Panda sono uscite illese.

Gli uomini della stradale di Rimini comandati dal dirigente Alfredo Magliozzi, hanno operato sul posto sino alle 5 del mattino e la statale Adriatica è rimasta chiusa al traffico tre ore, sino alle 4.30, con il traffico deviato nelle strade laterali. La dinamica esatte dell’incidente è al vagio degli inquirenti, tuttavia pare che la Punto con al volante lo sfortunato Montana e la Mercedes Classe A guidata dal 51enne di Cervia, si siano scontrate frontalmente e lateralmente nella parte centrale della strada. Gli agenti hanno effettuato molti rilievi e accertamenti e la stradale utilizzerà anche le immagini delle telecamere in zona.



Del caso si occupa il sostituto procuratore Filippo Santangelo della Procura di Forlì. Effettuati i prelievi sulle persone coinvolte, per appurare se avevano abusato di alcol o stupefacenti e se erano alla guida con il telefonino attivo. Si cercherà infine a stabilire la velocità delle auto al momento dello schianto.

