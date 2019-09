Cesena, 17 settembre 2019 - La martoriata E45 è ancora chiusa in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio. Un camion che stava procedendo verso Roma si è incendiato all'altezza dell'uscita di Verghereto: l'autista è riuscito a scendere in tempo dall'abitacolo ed è illeso, ma il carico era composto da migliaia di litri di olio vegetale (150 quintali in taniche di plastica) che hanno subito preso fuoco.

Le fiamme si sono rivelate molto difficili da domare e il rigo ha sprigionato una densa coltre di fumo nero, visibile anche a grande distanza., sul posto anche i tecnici dell'Arpa che non hanno ravvisato problemi particolari. La causa è stato un guasto meccanico, un problema ai freni. L'E45 in quel tratto è rimasta chiusa un paio d'ore per permettere ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Verso le 18, 30 è stato riaperta ma soltanto in direzione Cesena.

L'Anas sottolinea che l'ultima uscita utile per chi viaggia in direzione Roma è lo svincolo di Bagno di Romagna, con prosecuzione sulla strada regionale 71 verso Arezzo, mentre lo svincolo di Verghereto è chiuso. Per le lunghe percorrenze sulla direttrice Cesena-Orte e per i mezzi pesanti è consigliata la viabilità alternativa costituita dalle autostrade A1 'Autostrada del Sole' (Bologna-Firenze) e A14 'Adriatica' (Cesena-Ancona). Traffico regolare invece in direzione nord.

Nel frattempo proseguono le verifiche dei tecnici Anas: l’incendio ha danneggiato l’asfalto per alcune centinaia di metri, rendendo necessari lavori di riasfaltatura. Nelle prossime ore sarà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per consentire l’esecuzione degli interventi, ripristinando al contempo la circolazione sull’asta principale.