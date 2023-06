Incidente E45 oggi a Cesena: ferita una poliziotta

Cesena, 14 giugno 2023 – E’ rimasto coinvolto un veicolo della polizia stradale ed è rimasta ferita una poliziotta in un incidente causato da un autoarticolato oggi pomeriggio sull’E 45.

La dinamica è in corso di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni è emerso che il conducente di un camion che alle 17.30 stava percorrendo l’E45 in direzione Roma, all’altezza di Bagno di Romagna ha urtato la volante della polizia stradale che si era appena fermata per gestire la viabilità.

Sembra che il camionista abbia urtato il veicolo, il quale ha finito per colpire l’agente che era a piedi all’esterno dell’automobile. La poliziotta è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata trasportata all’ospedale di San Piero.

L’incidente è avvenuto al km 181,600 e l’E45 è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Roma, a Bagno di Romagna. Il traffico è stato deviato tra gli svincoli di Quarto e San Piero. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.