Tragedia sulla E45: tir sfonda il guardrail e vola per 40 metri nella scarpata

Cesena, 3 febbraio 2024 – Dal basso, lo scenario mette i brividi. I piloni dell’E45 sono avvolti dal buio della sera, mentre le lamiere del camion precipitato oltre il guardrail sono illuminate dai soccorritori che cercano di farsi largo in mezzo a un inferno. L’ennesimo che ha coinvolto l’arteria ad alto scorrimento che collega la Romagna con Orte.

Tragedia sulla E45: morto Giancarlo Cologgi, autotrasportatore di 54 anni (foto Ravaglia)

Questa volta il teatro della tragedia che ha visto vittima Giancarlo Cologgi, autotrasportatore di 54 anni, è stato un viadotto all’altezza del territorio comunale di Mercato Saraceno. Alcuni abitanti della zona, corsi in strada per vedere cosa fosse accaduto, avrebbero udito prima un forte rumore legato probabilmente all’urto del mezzo pesante contro il guardrail, che non sarebbe riuscito ad assorbire il colpo.

Pochi istanti dopo in effetti l’autoarticolato, targato Milano e che trasportava della plastica compattata, è precipitato nel vuoto per circa 40 metri . L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 18, lungo la corsia sud, quella appunto diretta verso Orte. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di San Piero in Bagno e i carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il suo corpo era rimasto incastrato all’interno della motrice diventata irraggiungibile in seguito allo schianto e così i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi due ore prima di riuscire a raggiungerlo, estraendolo con l’ausilio di una barella spinale. I sanitari sul posto a quel punto non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’autotrasportatore.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno lavorando gli uomini della polizia stradale, che sono impegnati nella ricostruzione dei fatti volta ad appurare quale possa essere stata la causa dell’uscita di strada. Purtroppo nel tratto che attraversa la vallata del Savio, tragedie di questo genere, con mezzi pesanti usciti di strada in corrispondenza di viadotti si sono già verificate in altre occasioni.

La carreggiata sud è stata ovviamente chiusa al traffico per permettere gli interventi delle forze dell’ordine e la ricostruzione del tratto ammalorato.