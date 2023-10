Incidente a Cesena, finisce col furgone contro un autobus: morto carpentiere

Cesena, 18 ottobre 2023 – Un uomo di 81 anni residente a Ravenna ha perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio quando mancavano circa 10 minuti alle 15, lungo la via Romea a Borgo Paglia, a poca distanza dallo svincolo dell’E45.

L’uomo era alla guida di un furgone intestato all’azienda di carpenteria metallica della quale la vittima era uno degli storici punti di riferimento.

Le ragioni che hanno portato alla tragedia sono ancora al vaglio delle pattuglie della polizia locale di Cesena intervenute sul posto per occuparsi dei rilievi del caso.

Anche se in questa fase in relazione alla dinamica non si può certo parlare di certezze, una delle ipotesi più accreditate sarebbe quella di un malore che avrebbe colpito l’uomo, nato nel 1942. Il furgone stava viaggiando in direzione di San Vittore e il conducente avrebbe perso il controllo proprio nel momento in cui sulla corsia opposta transitava un autobus di Start Romagna, a bordo del quale c’era solo il conducente.

L’urto è stato inevitabile e vista la drammaticità della situazione, la chiamata dei soccorsi è stata immediata.

I sanitari giunti sul posto però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, trovato all’interno dell’abitacolo, al posto di guida. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che durante le fasi di soccorso hanno rimosso anche il parabrezza dell’autobus.

Il conducente del mezzo pubblico se la sarebbe cavata con escoriazioni e ferite che non parrebbero destare preoccupazioni. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore, per consentire la rimessa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicolo coinvolti.