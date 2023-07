Incidente a Gattolino (Cesena): ubriaco travolge due auto

Gattolino (Cesena), 22 luglio 2023 – Aveva bevuto troppo per mettersi al volante, ma invece di rispettare la legge, pensando alla sicurezza sia sua che degli altri utenti della strada, un automobilista cesenate nel pomeriggio del 20 luglio, si è comunque messo alla guida della sua Dr, finendo per non rispettare una precedenza e causare un incidente che ha coinvolto tre veicoli e che gli è costato il ritiro della patente.

Il fatto si è svolto nelle campagne cesenati di Gattolino: il conducente, risultato poi positivo all’alcol test, intorno alle 17.45 stava percorrendo l’omonima via, ma non si è accorto della segnaletica che gli imponeva di cedere strada in corrispondenza di un incrocio. La sua vettura ha così impegnato l’intersezione nel momento in cui provenivano, in direzione opposta, altri due veicoli: una Kia con a bordo soltanto il conducente e una Ford all’interno della quale si trovavano padre e figlio.

L’urto è stato inevitabile, ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nell’incidente avrebbe riportato ferite particolarmente serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cesena, che hanno lavorato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, sottoponendo poi all’alcool test il conducente della Dr. I valori riscontrati erano superiori rispetto ai limiti di legge e dunque la sua patente di guida è stata ritirata. L’auto è stata anche posta sotto fermo amministrativo: l’uomo non si è dimostrato affatto collaborativo con gli agenti. A prestare soccorso sono intervenuti anche un’ambulanza e i vigili del fuoco. Dopo aver messo in sicurezza l’area ed essersi accertati delle condizioni di tutti i presenti, gli agenti hanno riaperto il tratto stradale al traffico.