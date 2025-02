Incidente in autostrada. Paura per la Primavera

Momenti di paura, ieri, per i ragazzi della Primavera bianconera. Il pullman sul quale stavano viaggiando per raggiungere Roma in vista dell’odierno confronto contro la Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra i caselli di Orte e Ponzano Romano sull’Autostrada A1. Un camion ha urtato il pullman che poi è finito sul guardrail. Per fortuna solo tanto spavento, nessuno si è fatto male. Il Cesena ha provveduto subito a rassicurare tutti. "Il club bianconero – ha scritto in una nota – intende rassicurare familiari, conoscenti e tifosi riguardo le condizioni di salute dei calciatori, dello staff tecnico e di tutti i presenti sul pullman, che fortunatamente non hanno riportato ferite tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici in ospedale". Sul luogo dell’incidente è stato inviato un nuovo automezzo, che ha permesso ai giovani bianconeri ed allo staff tecnico di proseguire regolarmente il viaggio verso Roma.

Oggi la squadra scenderà regolarmente in campo contro la Lazio nel turno infrasettimanale, poi sabato prossimo alle 15 nuovo impegnato a Martorano contro l’Empoli. Rientrano dalla squalifica Valentino Coveri e Riccardo Campedelli. L’unico indisponibile dovrebbe essere Manetti che sembra ormai entrato stabilmente nell’orbita della prima squadra. La Lazio allenata da Sergio Pirozzi, dopo avere perso nel derby con la Roma, ha ripreso la marcia, prima con due pareggi di fila e poi nell’ultimo turno tornando alla vittoria nel match con l’Atalanta.

I biancocelsti della capitale proprio sul loro terreno, quello del ’Mirko Fersini - Campo delle Aquile’ di Formello hanno raccolto gran parte dei loro trentasette punti, e probabilmente su quello confidano per cercare di agganciare la zona playoff dalla quale li separano sei punti. In campo fra i padroni di casa ci sarà anche un campione del Sud America, si tratta di Felipe Bordon, difensore che ha appena conquistato il titolo con la nazionale del Brasile. Contro una squadra che non subisce tanti gol, sono ventinove quelli incassati finora dalla Lazio, e che pareggia molto, assieme all’Atalanta, i biancoazzurri sono quelli che hanno finito con il segno x più spesso, serve anche pazienza e capacità di concretizzare al massimo le occasioni da rete. Arbitra l’incontro Enrico Cappai della sezione di Cagliari.

Roberto Daltri