Incidente in Thailandia, Giulia è tornata a casa

Dopo quasi un mese passato fra paura, ansia e tensione, ieri mattina, è rientrata nella sua abitazione di San Mauro Mare, la 25enne Giulia Gradara, che all’inizio di questo mese, era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale in Thailandia, dove con un gruppo di amici, italiani e stranieri, era arrivata da pochi giorni, per una vacanza-lavoro. Giulia, sedeva nel sellino posteriore di uno scooter, alla cui guida, c’era un suo amico e coetaneo cileno, che finendo fuori strada, aveva perso la vita sul colpo, mentre la giovane sammaurese, aveva subito un forte trauma al rachide cervicale e alla schiena.

Giulia, trasportata d’urgenza in ospedale era stata operata e curata.

A poche ore dal gravissimo incidente stradale, il consolato italiano, aveva immediatamente avvertito la sua famiglia. Da San Mauro Mare, erano partiti il babbo Moreno e la sorella Tania, mentre la mamma Cinzia era rimasta a casa, in trepida attesa del ritorno della figlia, che è rientrata nella sua abitazione con il babbo e la sorella, ieri mattina alle 11.30, dopo un lungo volo aereo, con partenza da Phuket, uno scalo tecnico in Cina, e arrivo alle sei di ieri mattina a Milano. Giulia è stata accolta dalla sua emozionatissima mamma, dai parenti e tanti amici.

e. p.