Incidente sul lavoro, operaio morto schiacciato da un bobcat

Cesena, 18 ottobre 2024 – Un uomo ha perso la vita questa mattina in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 12.30 a Borello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che la vittima, di origine albanese, sia stata schiacciata da un bobcat durante una manovra.

Nello specifico, un gruppo di operai era intervenuto in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi da lavoro precedentemente utilizzati all’interno di un cantiere in fase di rimozione. Tra questi c’era in effetti anche il bobcat, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45. Dopo aver collocato le apposite rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto dell’attrezzatura da lavoro, la vittima di sarebbe messa alla guida del bobcat affrontando la salita. Durante la manovra però purtroppo si è verificato un problema, tanto che il mezzo si è rovesciato, senza dare possibilità di salvezza a chi lo conduceva.

Il bobcat rovesciato: la vittima è rimasta incastrata (Foto Ravaglia)

La chiamata dei soccorsi è stata immediata, ma i sanitari del 118 che sono corsi sul luogo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche le pattuglie della polizia di Stato, i vigili del fuoco e la medicina del lavoro dell’Ausl: l’intento è ovviamente quello di fare piena chiarezza su quanto è accaduto.