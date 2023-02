Incidente a Cesena, muore schiacciato dai tubi d’acciaio della serra

I soccorsi nella casa colonica di via Redichiaro a Sant’Egidio dove abitava il 70enne (Ravaglia)

Cesena, 14 febbraio 2023 – Schiacciato dai tubi di acciaio della serra a pochi passi dalla sua abitazione. Una tragedia avvenuta oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in un vasto campo in via Redichiaro di fianco a una casa colonica al civico 1040, nella zona di Sant’Egidio. A perdere la vita un uomo di 70 anni, Antonio Fantini, che stava lavorando nell’aia dietro alla sua casa, un terreno agricolo al momento privo di coltivazione. La luce del giorno andava via via spegnendosi quando l’uomo ha perso la vita a pochi passi dalla sua abitazione di campagna. La scena agghiacciante che si apriva oggi sul tardo pomeriggio nella campagna di Sant’Egidio era quella di un campo in lontananza nel buio, illuminato solo dal lampeggiante dell’ambulanza, con a fianco il camion dei vigili del fuoco accostato al cancello di casa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Cesena che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. Ma è ormai fuori di ogni dubbio che l’uomo è rimasto vittima di un incidente fatale. Stava sistemando una decina di tubi in acciaio, del diametro di 7 centimetri l’uno, quando improvvisamente è rimasto travolto dagli stessi e per lui non c’è stato niente da fare; l’uomo non...