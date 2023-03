Incidente frontale oggi Cesenatico: grave una donna

Vigili del fuoco e 118 (archivio)

Cesena, 9 marzo 2023 – Le due auto stavano affrontando una semicurva quando all’improvviso si sono ritrovate l’una contro l’altra, senza alcuna via d’uscita. Lo spettacolare frontale tra due auto è avvenuto questa mattina a Cesenatico. La conducente dell’auto che ha avuto la peggio, una donna di 46 anni, risulta in gravi condizioni.

Dopo l’urto, la vettura della donna si è infatti coricata su di un fianco, imprigionando la guidatrice. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con speciali cesoie, a liberare la donna per poi affidarla alla cure dei sanitari del 118.

La 46enne è stata trasportata con un codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A bordo dell'altra vettura tre persone risultano contuse, ma sono state portate in ospedale solo per dei controlli prudenziali. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Ad ogni modo, gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale.