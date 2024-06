Incidente oggi E45 a Cesena, un morto

Cesena, 14 giugno 2024 – Incidente mortale lungo la E45 nel tratto cesenate tra le frazioni di San Carlo e Borello, in un punto in cui c'era il doppio senso di circolazione.

La vittima è un uomo che si trovava alla guida di una Fiat Panda. L'auto marciava in direzione di Roma, quando per motivi ancora da accertare da parte degli uomini della polizia stradale intervenuti sul posto, avrebbe sbandato, spostandosi verso il centro della carreggiata nel momento in cui dalla direzione opposta provenivano un camion e una moto Kawasaki.

Lo scontro è stato inevitabile.

Il conducente della moto non avrebbe riportato ferite serie, così come la donna che era alla guida del mezzo pesante.

Niente da fare invece per il conducente della Panda, deceduto sul colpo.

Tra le ipotesi che potrebbero essere all'origine dell'incidente c'è anche quella di un malore.

L'E45 è stata chiusa in corrispondenza del km 216,200, con uscite obbligatorie in direzione sud allo svincolo di San Carlo e in direzione nord allo svincolo di Borello Nord.