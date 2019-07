Savignano, 4 luglio 2019 - Tragico schianto in moto oggi alle 17.45 a Savignano sul Rubicone fra le frazioni di Fiumicino e Capanni. La vittima è Luca Leoni 37 anni, nato in Sardegna, ma da molti anni residente in centro a Gatteo, sposato e con una figlia di un anno. In sella al suo scooter stava percorrendo la via Rubicone Destra II tratto, direzione mare monte quando, fra le vie Marco Palmezzano e San Giuseppe si è scontrato con una Ford Kuga condotta da una donna.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza del 118 e l’automedica. L’uomo è rimasto sul ciglio della strada mentre la moto è finita dentro il fiume. L’ambulanza lo ha portato a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono arrivate pattuglie della Polizia Locale dell’Unione che hanno bloccato via Rubicone Destra e deviato il traffico su strade laterali. Subito si sono levate di nuovo le polemiche: la strada frequentatissima in quanto porta al grande centro commerciale di Savignano Mare è stretta, piena di curve, senza riga di mezzeria e pericolosissima. Tanti gli incidenti, anche mortali accaduti negli ultimi anni. E quello di ieri è avvenuto dopo una doppia curva molto ravvicinata.

© Riproduzione riservata