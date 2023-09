Incidente a Savignano sul Rubicone: 82enne si scaglia contro i poliziotti

Savignano sul Rubicone, 14 settembre 2023 – Incidente stradale a Savignano ieri pomeriggio: uno dei due coinvolti era un uomo di 82 anni della zona che appariva in condizioni sospette. Per questo motivo, la pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare intervenuta l’ha sottoposto a etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico di 1.30 g/l. È scattato così il ritiro della patente di guida e la denuncia a piede libero sia per guida in stato di ebbrezza, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, visto che l’uomo si è scagliato contro gli agenti.

Cosa è successo

Si è trattato un piccolo incidente stradale, con soli danni ai veicoli. Le parti coinvolte, però, non avevano raggiunto un accordo per compilare il cid (modulo di constatazione amichevole per incidente). Per questo motivo è stato chiesto l'intervento della polizia locale.

L’82enne, durante gli accertamenti, si è rivelato essere molto aggressivo contro gli agenti, rischiando addirittura l'arresto. Sul posto è stata così chiamata una seconda pattuglia: i poliziotti sono così riusciti a portare a termine l’intervento, ma con grande fatica. Poi l'autovettura è stata affidata ad un familiare convocato sul posto.