Incidenti stradali in crescita sull’E45

La polizia stradale di Forlì-Cesena tira le somme dell’attività 2022. Sono 24.291 i veicoli controllati complessivamente lo scorso anno, 26.024 le persone controllate e 291 le patenti di guida ritirate. Ben 163 i conducenti sorpresi alla guida in stato d’ebbrezza. Ma il dato allarmante è che sono aumentati gli incidenti stradali, così come le vittime e i feriti. Il dato infortunistico nel 2022 è cresciuto rispetto all’anno precedente. Sono stati 886 in tutto gli incidenti rilevati dalla polizia stradale nell’intero territorio di competenza nell’anno appena finito. Di questi, 674 con soli danni alle cose, 10 incidenti con esito mortale, 202 gli incidenti con persone ferite (332 in tutto i lesionati). Sulla base di questo macro dato, il fenomeno infortunistico è in crescita rispetto al 2021 (829 incidenti). In termini assoluti il numero di incidenti rilevati nel 2022 è stato anche superiore al 2019 (839 incindenti), anche se nel 2022 è diminuita la lesività degli incidenti rispetto al 2019. Addentrandoci in un’analisi più dettagliata sui sinistri rilevati dalla polizia stradale vediamo che gli incidenti mortali sul territorio cesenate sono stati 4 l’anno scorso. In autostrada, nel tratto cesenate, nel 2022 si sono verificati 25 incidenti. Sull’E45, nel tratto cesenate, ci sono...