Inclusione nello sport: il torneo 'All-In Games' promuove l'integrazione

L’inclusione nello sport rappresenta un valore fondamentale per la crescita di una comunità più equa e solidale. Il torneo ‘All-In Games’, che coinvolgerà studenti con e senza disabilità in discipline sportive adattate, si pone come un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento di integrazione, abbattimento dei pregiudizi e valorizzazione delle differenze.

L’incontro del 3 aprile, denominato ‘Waiting for All-in Games - Dialogo con la cittadinanza’ è stato un momento di sensibilizzazione e dialogo aperto, volto a favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità sportiva. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Versari-Macrelli e ha visto la partecipazione del Comitato Paralimpico Italiano, del Cesena Fc e del Comune di Cesena per un confronto aperto sul tema dello sport come strumento per abbattere le barriere sociali.

"È stato un piacere – ha dichiarato il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto – prendere parte alla serata per discutere dell’importanza dello sport come veicolo di inclusione sociale, poiché il Cesena è da anni in prima linea su questo fronte, come testimonia la crescita costante del progetto Per un Calcio Integrato. Appuntamenti come questo sono preziosi, perché consentono di diffondere all’interno della comunità una maggiore consapevolezza su queste importanti tematiche, rispetto alle quali il Cesena Fc sarà sempre pronto a dare il proprio contributo".