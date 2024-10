Incontra i candidati alle regionali. Arriva Conte, il gran giorno del M5S

Domenica col big: arriva in città l’ex premier Giuseppe Conte (nella foto) a sostenere la campagna dei candidati del Movimento Cinque Stelle in lizza per elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Il M5S sostiene il candidato del centrosinistra Michele de Pascale.

Ogg il leader del Movimento 5 Stelle farà tappa a Cesena e sarà anche l’occasione per una visita ai luoghi storici della città, in occasione delle celebrazioni che hanno luogo in questi giorni per l’80° anniversario della Liberazione di Cesena.

L’evento avrà inizio alle 11 con una camminata commemorativa che attraverserà i principali luoghi della Resistenza della città. Giuseppe Conte sarà accompagnato dai rappresentanti istituzionali del Movimento e dagli attivisti dei gruppi territoriali di Cesena, Forlì, Savignano, Rimini e Ravenna in un percorso che permetterà ai partecipanti di riscoprire i luoghi simbolo della lotta partigiana e della storia locale. L’itinerario della camminata comprenderà corso Garibaldi, con tappe presso il teatro Bonci e l’antistante piazza Guidazzi, la Cattedrale di San Giovanni Battista in Piazza Giovanni Paolo II, la Biblioteca Malatestiana, dove Giuseppe Conte incontrerà il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, e l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza Andrea Bertani (M5S).

Durante il tragitto, Giuseppe Conte avrà modo di incontrare i cittadini e confrontarsi con loro sulle sfide e le prospettive future per la città e per la regione Emilia-Romagna.

Alle 13.30, si terrà un pranzo conviviale presso la Vineria del Popolo, in piazza del Popolo, con Giuseppe Conte, attivisti del Movimento 5 Stelle candidati alle elezioni regionali per la provincia di Forlì-Cesena.