Incontri al liceo Monti su come contrastare la violenza di genere

Oggi ricorre la Giornata internazionale della donna e la Polizia di Stato incontra gli studenti del liceo Monti (indirizzi Economico Sociale e delle Scienze Umane) per promuovere la campagna di sensibilizzazione ’Questo non è amore’ e parlare di violenza di genere.

In occasione del 8 marzo il Commissariato di Polizia di Cesena, insieme al liceo Monti, ha organizzato una serie di incontri rivolti agli studenti per sensibilizzarli sul tema della violenza contro le donne. All’impegno quotidiano nel contrastare il fenomeno della violenza di genere, si aggiunge anche l’attività di prevenzione e di informazione della Polizia di Stato che ha l’obiettivo di contribuire ad un cambiamento culturale.

Nel corso degli incontri personale esperto della materia ha illustrato gli elementi caratterizzanti la violenza di genere e la violenza domestica, soffermandosi in particolare su reati come lo stalking e il revenge porn, in quanto fenomeni che negli ultimi tempi stanno riguardando sempre più giovani.

Sono stati affrontati alcuni casi pratici che hanno visto realmente impegnati i poliziotti del Commissariato, suscitando la curiosità e l’interesse dei giovani studenti. I poliziotti hanno spiegato come oggi la normativa del ’Codice Rosso’ consenta alle forze dell’ordine di intervenire in maniera decisa con strumenti incisivi, come ad esempio l’arresto in flagranza differita e l’utilizzo del braccialetto elettronico per il monitoraggio degli spostamenti degli autori di condotte maltrattanti o persecutorie.

Tra i momenti più interessanti è stato il riferimento all’ammonimento del Questore, quale misura capace di interrompere in tempi rapidi il ciclo della violenza, che tutte le vittime possono richiedere senza che sia necessaria alcuna tutela legale.

È stata rappresentata, infatti, l’efficacia di questa misura di prevenzione anche rispetto ad eventuali recidive da parte di soggetti ammoniti.

L’incontro si è poi concluso con un confronto durante il quale studenti e professori hanno posto domande e curiosità ai poliziotti presenti.