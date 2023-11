Incontri alla Malatestiana dalla cultura classica alle sfide del futuro

Dalla cultura classica alle sfide del futuro prossimo, alla letteratura italiana al femminile: ecco i temi del nuovo cartellone delle iniziative della stagione 20232024 dell’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. Si parte con una serie di incontri su ‘Radici e identità della cultura europea’ con Gilberto Giuseppe Biondi, professore emerito dell’università di Parma e grande divulgatore. Il primo appuntamento, fissato per giovedì 9 novembre alle ore 16.30 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana sarà dedicato a "Il ritorno di Ulisse e l’esilio di Enea (e di Abramo)".

Il programma proseguirà il 16 novembre ( 16.30 in Sala Lignea) con una conferenza su "Catullo: morte e rinascita del mito nella cultura occidentale". Infine, il 7 dicembre (ore 16.30, Aula Magna della Malatestiana), il professor Biondi traccerà un affascinante confronto ‘Il Dio di Seneca e il Dio di Saulo’.

Guarda, invece, alle grandi questioni del futuro prossimo, ma che già oggi siamo chiamati ad affrontare, il ciclo di conferenze ‘Oggi è già domani’, che prenderà a fine novembre. In calendario cinque incontri, che si protrarranno fino a marzo, nel corso dei quali si parlerà di temi di estrema attualità, come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, le migrazioni, la riglobalizzazione, con docenti universitari ed esperti qualificati. Ad aprire il ciclo, il 26 novembre (ore 16.30, Aula Magna della Biblioteca Malatestiana) il prof. Alberto Bellini, dell’Università di Bologna, che parlerà di ‘Ambiente clima e salute. La sfida per le città negli anni Venti’. La rassegna rappresenta anche un momento di approfondimento in preparazione al concorso letterario ‘Bibliotechiamo’, promosso dall’associazione per gli studenti delle scuole superiori e che quest’anno ha come tema proprio l’idea di futuro che hanno i ragazzi. Sia il ciclo di conferenze che il concorso sono sostenuti dal BCc Romagnolo.

Infine, nell’anno nuovo ci sarà un altro gradito ritorno: quello del professor Marino Biondi, già docente all’Università di Firenze, che fra gennaio e marzo terrà quattro conferenze dedicate alle più significative scrittrici italiane del Novecento.

Ma il direttivo dell’associazione, composto da Giordano Conti (presidente) Elda Salvetti, Federica Bianchi, Paola Errani, Davide Giunti, Daniele Gualdi, Maurizio Mastrandrea, Maria Luisa Pieri, sta già lavorando per mettere in cantiere anche altre iniziative, fra cui un nuovo ciclo di approfondimento sui ‘Tesori della Biblioteca Malatestiana’.