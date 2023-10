Incontri con gli autori a Mercato Saraceno

Tre scrittori romagnoli si raccontano in biblioteca. Francesco Olivucci, Matteo Pagliarani e Lorenza Ghinelli da venerdì prossimo al 10 novembre proporranno la rassegna ‘Incontro con gli autori’ alla biblioteca Antonio Veggiani di Mercato Saraceno. Un modo per parlare di libri, di cultura e per socializzare. I temi trattati durante le tre serate saranno la fantasia, i romanzi noir e i legami con la terra. La rassegna parte venerdì prossimo, 27 novembre, con ‘Quando il diavolo perse il cappello’ (Rossini Editore, 2023) del romagnolo amante del genere fantasy Francesco Olivucci. Storie di Mazapegul, di malocchi e creature oscure ma anche di pace e di speranza. La serata sarà coordinata dallo scrittore Massimiliano Fusai. Il venerdì successivo (3 novembre) Matteo Pagliarani presenterà ‘Non volevo fare il contadino’ (edizioni Il Ponte vecchio 2022), un racconto autobiografico sul mestiere dell’agricoltore, tra sacrifici e soddisfazioni dove si coglie il radicamento per la propria terra tra tradizione e innovazione. Chiude la rassegna, venerdì 10 novembre, ‘Ballata per Nina’ (Marsilio 2023) il libro fresco di stampa della cesenate Lorenza Ghinelli, che racconta ‘una storia di legami che resistono’. "Crediamo molto nella nostra biblioteca – ha detto l’assessora alla cultura del comune di Mercato Saraceno Giulia Rogai -.In questi anni abbiamo lavorato per creare uno spazio che potesse sfruttare al meglio il suo potenziale. Questo ciclo di incontri è il primo di una serie di iniziative che renderanno la nostra biblioteca un luogo in cui tutta la comunità, composta di grandi e piccoli, avrà la possibilità di ascoltare, partecipare a laboratori, discussioni e tanto altro". Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero. Info e prenotazioni: 054790548 oppure biblioteca@comune.mercatosaraceno.fc.it.