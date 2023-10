Incontri con i cittadini, soluzioni per il turismo

A Sogliano al Rubicone sono ripresi gli incontri aperti al pubblico sul nuovo Piano Urbanistico Generale. Dopo quelli sulle ’Dotazioni Infrastrutturali’ e l’’Agricoltura’, il terzo appuntamento, ospitato nel palazzo della cultura Marcosanti-Ripa, è stato dedicato al turismo, dove sono stati trattati sentieristica, patrimoni e ospitalità agro-culturale. L’incontro è stato introdotto dai tecnici dell’Ufficio di Piano e sviluppato, presentando i primi contributi del Quadro conoscitivo diagnostico dedicati al tema, inseriti in una più ampia cornice di riflessione sull’offerta turistica e culturale della città.

Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Abbiamo scelto di delineare le strategie del nostro piano urbanistico con la cittadinanza con un percorso partecipato. L’incontro sul turismo è uno dei più attesi per la vocazione e le possibilità che ha il nostro vasto territorio di 94 kmq che si estende su tre vallate, Rubicone, Savio e Uso e ha bellezze e monumenti storici millenari. Con questo strumento vogliamo dotare il nostro comune di infrastrutture e competenze per promuovere un turismo sostenibile legato agli aspetti culturali, al turismo sportivo e all’ecoturismo. Vogliamo aumentare la capacità ricettiva che oggi è legata ad un albergo, alla foresteria delle suore di clausura, a diversi B&B e agriturismi. I flussi turistici sono in aumento ma desideriamo aumentare il numero di presenze turistiche e fare un salto di qualità".

Ha continuato Monia Guarino incaricata dal Comune di Sogliano di seguire il percorso partecipativo: "Il paesaggio è una delle risorse che ha il territorio di Sogliano, non solo come bellezza, ma anche come attrattiva. In primis dobbiamo ragionare sul turismo come esperienza, quali spazi, attrezzature e infrastrutture potrebbero essere utilizzati o riutilizzati in modo diverso per fini turistici; quali tipi di turismo si adattano meglio alle risorse disponibili e quali prodotti, percorsi, circuiti o itinerari tematici potrebbero essere valorizzati per creare impatti significativi. Sulla ricettività abbiamo venti attività".

Nel 2022 Sogliano ha avuto oltre 1.800 turisti dei quali circa 1500 italiani che sono rimasti qui un giorno o due e 300 stranieri che sono rimasti più giorni. Sogliano ha 16 sentieri turistici e sportivi. Poi percorsi cicloturistici per cicloturista puro, escursionista e turista con la bicicletta. Importanti sono le interazioni con la comunità del luogo, gli incontri con gli abitanti, le narrazioni. Poi i prodotti del territorio, partendo dal formaggio di fossa, al savor, alle marmellate, miele, i vini, le teglie in terracotta di Ville Montetiffi per cuocere la piadina come facevano i nonni e che, come il formaggio di fossa, sono esportate in tutto il mondo.