Incontri con la figlia di Paolo Borsellino

Oggi a Savignano sul Rubicone il Cinema Teatro Moderno accoglierà Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, per un incontro dal titolo "Lotta alle mafie e cultura alla legalità delle nuove generazioni". L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo "Giulio Cesare" con la collaborazione del Comune di Savignano sul Rubicone, si articolerà in due momenti distinti. Alle 9.30 l’appuntamento sarà con gli studenti dell’Istituto comprensivo, alle 20.30 con i cittadini. Sarà presente anche l’ispettore della Dia (Direzione investigativa antimafia) Pippo Giordano, che ha vissuto in prima persona la lotta alla mafia.