Incontri nei quartieri, i primi due hanno fatto il pieno

Sono stati molto affollati i primi due incontri della giunta comunale nei quartieri di Cesenatico. La sala della chiesa parrocchiale nel quartiere Madonnina-Santa Teresa e il Teatro Letizia di Sala sono stati gremiti da cittadini e imprenditori. L’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Matteo Gozzoli auspicava un ampio coinvolgimento in presenza, alla ripresa degli incontri pubblici dopo lo stop nei due anni passati causa pandemia. "Questi primi due incontri sono andati molto bene - ha commentato Gozzoli - , sia per quanto riguarda i temi e le richieste dei residenti, sia per quanto riguarda la partecipazione. Sia io che la giunta teniamo molto a questi appuntamenti, perchè sono preziose occasioni di dialogo e confronto. Faremo tesoro delle richieste fatte e, compatibilmente con le risorse a disposizione, cercheremo di dare risposte concrete a quelle che sono considerate delle priorità. Questo dialogo collaborativo su tanti temi è un ottimo segnale".

La prossima settimana sono in calendario altri due appuntamenti del tour nei quartieri. Il primo è domani alle 20.30 nella sala del Polo Scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina, per i residenti di Valverde e Villamarina; mercoledì 18 alle 20.30 presso la sala convegni del Museo della Marineria si terrà invece il secondo incontro per i residenti del quartiere Cesenatico Centro Boschetto.

g.m.