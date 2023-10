Incontri per i genitori sui rischi dell'adolescenza a Sarsina

Si è avviato al centro culturale di Via Roma a Sarsina, il miniciclo con due incontri pubblici sul tema "Crescere insieme nella Valle del Savio". I due incontri, con partecipazione gratuita, dal titolo "Aiuto! Mio figlio ha l’adolescenza!", rappresentano importanti occasioni per riflettere, condividere e approfondire insieme, e sono rivolti in specie a genitori di adolescenti e preadolescenti. In particolare, si tratta di un’occasione di confronto su dubbi e strategie e per affrontare al meglio un periodo che può essere a volte complicato, partendo dalle domande dei presenti agli incontri. Il secondo dei due incontri, informa il Comune di Sarsina, si svolgerà sempre al centro culturale di via Roma martedì 7 novembre alle 20,15. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Centro per le Famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 (0547333611).

gi.mo.