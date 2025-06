Incontri per la capitale della cultura

Dopo la definizione del comitato scientifico, presieduto da Gianfranco Brunelli, e la nomina di Francesca Bertoglio come coordinatrice della candidatura, prende il via una fase cruciale: il coinvolgimento diretto della cittadinanza su Forlì e Cesena capitale della cultura.

"La cultura - commentano i sindaci di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca - è un elemento vivo, che si costruisce ogni giorno attraverso le relazioni, la memoria e la capacità di innovare. Con questa candidatura vogliamo che le persone si sentano parte attiva di un cambiamento possibile.

I giovani, in particolare, saranno interlocutori principali di questa sperimentazione collettiva. La creazione del dossier avverrà dunque nell’ambito di un percorso partecipativo. L’invito è per questo rivolto a tutti i cittadini, ad associazioni, artisti, operatori culturali, studenti, professionisti e curiosi.

Il team di candidatura avrà il compito di ascoltare, interpretare e restituire in forma progettuale il potenziale del territorio, trasformando le energie positive in una grande sfida condivisa. Le attività, guidate da professionisti, faciliteranno l’emersione di idee, visioni e desideri, contribuendo a costruire una narrazione collettiva per il futuro culturale delle nostre due città e del territorio".

I tavoli di confronto si terranno, dalle 17.30 alle 20 il 10 e 11 luglio a Forlì, nella rinnovata biblioteca comunale ‘ Saffi’ a palazzo Romagnoli, in via Albicini 12, e il 16 e 17 luglio a Cesena, alla Biblioteca Malatestiana, in piazza Bufalini 1.

"Al centro della candidatura c’è una visione di cultura partecipata. Il punto di partenza sono i quattro cantieri - concludono Zattini e Lattuca - e l’energia che genereranno col contributo dell’intera comunità". I laboratori saranno gratuiti e aperti a tutti. A breve verranno comunicati sui canali ufficiali di entrambi i Comuni i termini e le modalità di partecipazione ai tavoli.