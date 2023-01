Incontro a Sala sui problemi del quartiere

Oggi al cineteatro ’Letizia’ di Sala, si terrà un incontro organizzato dalla Giunta comunale e dal Comitato di zona, per discutere le soluzioni ai principali problemi da risolvere nel quartiere e avere notizie sui progetti che interessano i residenti e gli imprenditori di Sala. All’incontro parteciperanno il sindaco Matteo Gozzoli, il vicesindaco Lorena Fantozzi e gli assessori. Il successivo appuntamento sarà lunedì 16 al Polo scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina (la vecchia Adriatica), per i residenti di Valverde e Villamarina.