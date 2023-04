Incontro con gli albergatori della Valle

Questa mattina alle 10.30, a Palazzo del Capitano avrà luogo un incontro pubblico con gli albergatori della Valle del Savio, promosso da Confesercenti e Confcommercio, che così scrivono nella lettera di invito agli albergatori stessi: "Le Confesercenti e le Confcommercio dei territori di Forlì, Cesena e Ravenna hanno dato vita ad un progetto senza scopo di lucro per la crescita dell’incoming turistico nei nostri territori e per favorire la rete degli operatori locali attraverso la costituzione di una Destination Management Company (Dmc) denominata ’in Romagna’. In questi anni il progetto si è consolidato e ad oggi, nonostante le difficoltà del periodo, la Dmc è una realtà in crescita ed in particolar modo per i servizi ed il supporto che può garantire alle strutture ricettive e commerciali del nostro territorio, per il loro sviluppo qualitativo ed economico". Prosegue la lettera: ’In Romagna’ in questi anni si è strutturata per essere in grado di fornire servizi e realizzare azioni concrete per lo sviluppo e la crescita degli operatori ricettivi e commerciali che aderiscono al progetto. Attraverso un sistema di vendita innovativo e azioni di marketing mirate, il collegamento delle strutture aderenti alle migliori esperienze turistiche del nostro territorio, la partecipazione a fiere e workshop di settore, l’organizzazione di educational e di tante altre iniziative elaborate singolarmente o in partnership con i principali attori istituzionali e non del territorio, nonché con le compagnie aeree operanti negli aeroporti di servizio per i nostri territori, ’in Romagna’ è in grado di generare vendite dirette ed indirette anche senza commissioni".

Sottolinea infine la lettera: "In questo momento è attiva una vantaggiosa campagna di lancio del progetto che, insieme al gruppo Pubblisole, nostro partner di progetto, siamo lieti di presentare nell’incontro conoscitivo a Bagno di Romagna".

gi. mo.