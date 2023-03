Incontro con la Comunità Papa Giovanni XXIII

Due comunità che si incontrano. È avvenuto lunedì sera a Balignano dove i ragazzi delle superiori di Villachiaviche-Gattolino hanno incontrato i ragazzi della Comunità Papa Giovanni XXIII.

"Sono legato a questa comunità – spiega don Daniele – perché qualche anno prima di essere ordinato sacerdote vi hIo svolto una esperienza pastorale, per un anno ho vissuto spesso con i ragazzi della comunità”. “Da quando sono parroco, e precisamente dal gennaio 2013 ogni anno svolgiamo questa uscita, dove i ragazzi di Balignano preparano la squisita pizza con forno a legna per tutti. Poi segue un incontro di condivisione, attorno al fuoco. I ragazzi che svolgono il programma provengono da tante parti di Italia, ne abbiamo incontrato uno che veniva da Biella e uno dalla Puglia, per esempio. Diversi di loro ci hanno raccontato le loro storie, che sembrano quasi surreali talmente sono aggrovigliate. Spero che qualcosa i nostri ragazzi abbiano captato – continua il don – sia nella prevenzione dell’uso delle sostanze, sia nell’apprezzare quanto loro anno e, perché no, nel coltivare il valore della fede. I ragazzi hanno raccontato che la comunità sta facendo loro riscoprire la fede, partendo dall’animazione della messa con i canti fatti dai ragazzi. Noi, conclude il parroco, proviamo a fare tutto il possibile per dare bagagli solidi nella vita di questi ragazzi… ci si prova al massimo, poi si affida tutto al Cielo".