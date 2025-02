Incontro con Pinocchio oggi pomeriggio a Villa Silvia Carducci

Non finiscono le sorprese a Villa Silvia Carducci. Oggi alle 16 gli ospiti potranno incontrare Pinocchio, il burattino dal naso lungo. A seguire, domenica 16 sarà la volta del mitico Mago di Oz; domenica 23 febbraio, sempre alle 16 si terrà la visita speciale dedicata agli strumenti a cartone forato, con un laboratorio musicale: tutti i partecipanti comporranno insieme uno dei brani più celebri dei grandi musical hollywoodiani, ‘Over the Rainbow’. I pomeriggi di domenica 9 e 16 febbraio avranno un costo di 6 euro per i bambini e di 4 euro per gli adulti, domenica 23 febbraio invece 8 euro per i partecipanti dagli 8 ai 13 anni e sempre 4 euro per gli adulti. È richiesta la prenotazione allo 0547 323425 oppure scrivendo a promo@museomusicalia.it. Per tutte le informazioni e per conoscere le attività proposte a Villa Silvia Carducci: www.museomusicalia.it.