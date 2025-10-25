Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Cesena
Incontro della Croce Rossa Italiana su cultura della salute e del benessere
25 ott 2025
REDAZIONE CESENA
  Home
  Cesena
  Cronaca
  Incontro della Croce Rossa Italiana su cultura della salute e del benessere

Incontro della Croce Rossa Italiana su cultura della salute e del benessere

Oggi alle ore 15 al Teatro Verdi di Cesena (Via Sostegni 13) si terrà un evento gratuito e aperto a tutti organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Cesena dal titolo "Scelte di Benessere". Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, due pilastri fondamentali della missione della Croce Rossa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e del benessere, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e sensibilizzare la popolazione — in particolare le persone più a rischio — sull’importanza di adottare comportamenti salutari e consapevoli. Durante l’incontro si alterneranno professionisti e divulgatori molto seguiti sui social media, conosciuti per la loro capacità di rendere accessibili e concreti temi legati alla salute e al benessere: Mattia Pieri, biologo nutrizionista e personal trainer – Sane abitudini: costruisci la routine vincente Gennaro Romagnoli, psicologo – Semplici pratiche di consapevolezza e meditazione per vivere in salute Roberto Bombagi, fisioterapista – Come contrastare l’infiammazione articolare Eugenio Genesi e Francesco Garruba (In Caso di) farmacisti – Prevenzione, rimedi naturali e consigli senza tempo Serena Saracini e Vittoria Andreani (Conosci Te Stessa) farmaciste – L’auto-osservazione del ciclo mestruale come strumento di prevenzione primaria.

