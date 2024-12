Incontro della Uil sugli accertamenti per la disabilità

Dal mese di gennaio 2025 le visite per accertamenti per la disabilità civile non verranno più svolte dall’Ausl della Romagna ma, in via sperimentale, direttamente dall’Inps. Se ne parlerà all’incontro sul tema "Insieme per la Salute. La riforma della disabilità" che si terrà martedì presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Questa sperimentazione vedrà il coinvolgimento di 9 province tra cui quella di Forlì Cesena mentre dal 2026 riguarderà tutto il territorio nazionale. Questo percorso prevede che a Cesena avvenga il ritorno degli accertamenti sanitari presso l’Inps di Cesena.