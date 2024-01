Incontro e film per non dimenticare l’orrore della Shoah

Oggi il Comune di Savignano sul Rubicone, Anpi Rubicone e Associazione culturale Dogville ricordano al cinema teatro Moderno la Shoah con un momento di cinema e incontro, una serata per non dimenticare. L’appuntamento è al Cinema Teatro Moderno con "Shoah e memoria. Illuminiamo il passato, costruiamo il futuro". Alle 20.30 l’incontro con il presidente provinciale di Anpi Miro Gori e Luca Bussandri, presidente di Anpi Rubicone, presente il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini. Alle 21 la proiezione di "One life" di James Hawes, con il premio Oscar Anthony Hopkins.