Incontro ecumenico di preghiera all’istituto Lugaresi

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani vede come evento centrale l’incontro ecumenico di preghiera oggi alle 18 nella chiesa al piano terra dell’istituto Lugaresi (via canonico Lugaresi 202, Cesena). Vi parteciperanno i fedeli della Chiesa Cattolica, delle comunità Greco-Cattoliche Romena e Ucraina, della Chiesa Ortodossa Romena e della Chiesa Avventista del 7° giorno. Sono previste nella settimana altri appuntamenti particolari. Domenica alle 10: celebrazione della Divina Liturgia nella chiesa Ortodossa Romena nella chiesa dell’istituto Lugaresi, a Cesena. Domenica alle 18: festa di San Mauro, liturgia eucaristica della Chiesa cattolica in Cattedrale a Cesena. Sabato 27 gennaio alle 11: servizio di culto della Chiesa cristiana avventista di Cesena, in via Gadda (zona Case Finali). Domenica 28 gennaio alle 9,30: Divina Liturgia nella Chiesa greco cattolica ucraina nella chiesa di Sant’Anna, in piazza del Popolo a Cesena. Domenica 28 gennaio alle 14: celebrazione nella Chiesa greco cattolica romena parrocchia “La fonte vivificante” nella chiesa di Boccaquattro.