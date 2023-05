Incontro per ricordare Angelina Pirini

Oggi alle 15.30, nella chiesa di Sala, si terrà una catechesi, in cui il presidente diocesano di Azione Cattolica, Rosauro Amadori, parlerà di ’Angelina e Azione Cattolica come palestra di santità’. L’iniziativa è dedicata ad Angelina Pirini, educatrice di Azione Cattolica nata a Sala nel 1922 e deceduta a soli 18 anni, per la quale nel 1985 è iniziato il percorso diocesano di beatificazione. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dall’associazione ’Amici di Angelina’, la Postulazione della causa di beatificazione e la stessa parrocchia di Sala.