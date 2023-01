Incontro pubblico sui problemi di Cannucceto

Questa sera, alle 21, nella sala della parrocchia di Cannucceto si terrà un incontro del quartiere, organizzato dalla Giunta comunale e dal Comitato di zona, per discutere le soluzioni ai principali problemi della frazione nelle prime campagne di Cesenatico e avere anche notizie sui progetti che interessano i residenti e gli imprenditori. All’incontro parteciperanno il sindaco Matteo Gozzoli, il vicesindaco Lorena Fantozzi e gli assessori. I successivi appuntamenti del tour nei quartieri sono in calendario a partire dalla prossima settimana, sempre con l’obiettivo di far incontrare cittadini ed amministratori.