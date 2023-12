Incontro su scuola e innovazione

Oggi dalle 17 alle 19, alla sala Sozzi del palazzo del Ridotto, sarà presentato l’evento ’Per un’idea di scuola: riflessioni su innovazione e scuola, a 100 anni dalla nascita di Don Milani’, promosso da ’Innova-Mente’ in collaborazione con il Comune di Cesena e con il Centro di Documentazione Educativa. Il primo momento vedrà la restituzione e condivisione del percorso ’Evviva! La città si fa scuola’, da parte del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. Un dialogo con le comunità educanti della città per disegnare insieme il futuro delle scuole. Il secondo momento sarà incentrato sulla relazione che dà il titolo all’evento a cura dei professori Chiara Panciroli e Pier Cesare Rivoltella. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno parte i dirigenti scolastici Enrico Flamigni, Francesco Postiglione e le docenti Silvia Pirini Casadei e Sarah Cuccia.