Incontro sul mercato dell’arte alla mostra di Matteo Torelli

In piazza Albizzi 5 la mostra ’Iniziazione’ di Matteo Torelli (nella foto), realizzata con il patrocinio del Comune di Cesena, resterà aperta fino al 1° aprile. L’evento, curato da Deborah Mendolicchio e Marco Genzanella e promosso da Intersection for Art col patrocinio del Comune di Cesena, segna l’esordio dell’artista, il cui stile fonde iperrealismo e simbolismo. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.30.

Nell’ambito della esposizione, questa sera alle 20.30 si terrà l’evento ’ Mercato dell’arte e lavoro’, sessione formativa finanziata da Ispira, main sponsor della mostra. L’incontro fornirà strumenti pratici per comprendere il mercato dell’arte e costruire una carriera sostenibile nel settore. I posti sono limitati a venti partecipanti e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: info@nforart.org WhatsApp: 338 18 58 191. L’evento è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto di Mobilificio Mariotti e Colorificio Belle Arti Corbara, che hanno contribuito alla realizzazione della mostra, sostenendo la promozione dell’arte emergente e la valorizzazione del talento di giovani artisti. L’iniziativa conferma il ruolo di Intersection for Art come piattaforma culturale per connettere artisti, professionisti e appassionati d’arte, favorendo nuove opportunità di crescita e collaborazione.